Fiorentina, Milenkovic: “Noi puntiamo sempre al massimo, non vogliamo porci limiti” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali social del club viola, ha parlato della mentalità della squadra di Vincenzo Italiano: “Noi puntiamo sempre al massimo, entriamo in partita con la mentalità di vincere contro chiunque giochiamo. Non vogliamo porci limiti e giocare al massimo nelle ultime due partite che ci aspettano per andare in Europa, ci crediamo. Contro la Roma non è stato facile perché abbiamo avuto un calo in un momento della stagione molto importante, però ci siamo preparati al massimo durante la settimana scorsa, abbiamo vinto contro una grande squadra, meritatamente. Per quello che abbiamo fatto vedere in campo è stata una vittoria ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il difensore della, Nikola, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali social del club viola, ha parlato della mentalità della squadra di Vincenzo Italiano: “Noial, entriamo in partita con la mentalità di vincere contro chiunque giochiamo. None giocare alnelle ultime due partite che ci aspettano per andare in Europa, ci crediamo. Contro la Roma non è stato facile perché abbiamo avuto un calo in un momento della stagione molto importante, però ci siamo preparati aldurante la settimana scorsa, abbiamo vinto contro una grande squadra, meritatamente. Per quello che abbiamo fatto vedere in campo è stata una vittoria ...

