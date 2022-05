Fiorentina, Milenkovic addio senza rinnovo: piace in Premier League (Di venerdì 13 maggio 2022) In caso di mancato rinnovo con Milenkovic, la Fiorentina metterà sul mercato il difensore che piace da tempo in Premier League La possibile qualificazione in Europa consentirebbe alla Fiorentina di far cassa, mettendo in tasca soldi importanti per programmare il futuro. Tra le situazioni da sistemare c’è anche quella di Nikola Milenkovic che ha il contratto in scadenza nel 2023. Come riportato da La Repubblica, il difensore sta bene a Firenze e con la dirigenza i rapporti sono buoni ma nulla sarebbe da escludere. Il serbo piace da sempre in Premier League, con il West Ham che già la scorsa estate si era fatto avanti. Se non ci dovessero essere segnali di rinnovo, la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) In caso di mancatocon, lametterà sul mercato il difensore cheda tempo inLa possibile qualificazione in Europa consentirebbe alladi far cassa, mettendo in tasca soldi importanti per programmare il futuro. Tra le situazioni da sistemare c’è anche quella di Nikolache ha il contratto in scadenza nel 2023. Come riportato da La Repubblica, il difensore sta bene a Firenze e con la dirigenza i rapporti sono buoni ma nulla sarebbe da escludere. Il serboda sempre in, con il West Ham che già la scorsa estate si era fatto avanti. Se non ci dovessero essere segnali di, la ...

Advertising

bianchiandrea7 : Torreira verrà riscattato anche se non andremo in Europa. ( non ho dubbi) Milenkovic resterà anche se non andremo i… - VoceGiallorossa : ???@acffiorentina, Milenkovic: 'Vittoria strameritata contro la @OfficialASRoma' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - PagineRomaniste : #Fiorentina, #Bonaventura e #Milenkovic: 'Abbiamo meritato di vincere contro la #Roma' #ASRoma #FiorentinaRoma - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Stojkovic: '#Milenkovic è molto forte, lo vedrei bene anche all'estero. Le difficoltà di #Vlahovic alla #Juventus? Vi… - Fiorentinanews : #Stojkovic: '#Milenkovic è molto forte, lo vedrei bene anche all'estero. Le difficoltà di #Vlahovic alla #Juventus?… -