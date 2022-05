Fiorentina | Cabral o Piatek? Il club ha scelto su chi puntare

Advertising

marinabeccuti : Fiorentina, la decisione su Cabral e Piatek: torna in ballo anche il Toro - Torinogranatait : Fiorentina, la decisione su Cabral e Piatek: torna in ballo anche il Toro - infoitsport : Fiorentina: Cabral ha la fiducia del club, per Piatek riscatto difficile - CalcioPillole : #Fiorentina, fiducia in Arthur #Cabral anche per la prossima stagione. Per l'attaccante polacco #Piatek invece è vi… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Corriere dello Sport-Stadio: Cabral e Piatek, tocca a voi #Fiorentina -

Commenta per primo Per lanessun dubbio. Davanti, si ripartirà da Arthur Cabra l. Una sicurezza che, come riportato dal Corriere dello Spor t, non è la stessa sulla situazione di Piatek. Sul polacco pesano un ...(4 - 3 - 3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné,, Gonzalez. Hot: Sabiri è l'uomo in più! Gonzalez e Torreira ottime idee Not: ...e la necessità di affiancare un nuovo profilo a Cabral in vista della prossima annata. L'identikit che in queste ore filtra in via ufficiosa dalla Fiorentina è ben preciso: con un classe '98 come il ...La Fiorentina terrà Cabral ma non Piatek perché come spiega il 'Corriere dello Sport', balla un diritto di riscatto da 15 milioni e un ingaggio da 3 milioni. Soldi ...