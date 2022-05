Fiorello presenta: Fiorello!, lo show arriva al Teatro Arcimboldi di Milano (Di venerdì 13 maggio 2022) per 8 irripetibili serate: uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e mai uguale a sé stesso Rosario Fiorello torna in Teatro e arriva a Milano. E lo fa nel suo inimitabile stile. Otto show irripetibili che vedranno lo showman protagonista al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19, 20, 21, 22 e 25, 26, 27, 28 maggio 2022. Il Rosario nazionale è tornato finalmente al calore del pubblico in Teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a sé stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) per 8 irripetibili serate: uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e mai uguale a sé stesso Rosariotorna in. E lo fa nel suo inimitabile stile. Ottoirripetibili che vedranno loman protagonista al TAMil 19, 20, 21, 22 e 25, 26, 27, 28 maggio 2022. Il Rosario nazionale è tornato finalmente al calore del pubblico indopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a sé stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, ...

