Finlandia verso la Nato, nervi tesi tra Mosca ed Helsinki: scatta lo stop all'elettricità dalla Russia (Di venerdì 13 maggio 2022) Nuove tensioni tra Helsinki e Mosca dopo l'annuncio della società di rete Fingrid dell'interruzione dell'energia elettrica dalla Russia da parte della Rao Nordic Oy, società dell'Inter Rao russa che importa l'elettricità in Finlandia. Come riporta il quotidiano finlandese Iltalehti, la Rao Nordic ha deciso di interrompere momentaneamente l'importazione di energia elettrica da domani 14 maggio all'1 per le difficoltà riscontrate finora nel ricevere i pagamenti dell'energia venduta sul mercato. La finlandese Fingrid ha escluso che l'interruzione dalla Russia possa compromettere l'erogazione su tutta la rete nazionale, considerando che l'energia elettrica importata da Mosca dalla Finlandia non andava oltre il 10% del ...

