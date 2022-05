Finlandia nella Nato: «Sì, senza esitazioni». Mosca: rischio atomico (Di venerdì 13 maggio 2022) Il dado è tratto. Un passaggio della storia che cambia il volto dell?Europa, solo l?ultima (o forse la prima) di una serie di conseguenze innescate dalla decisione di Putin... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 13 maggio 2022) Il dado è tratto. Un passaggio della storia che cambia il volto dell?Europa, solo l?ultima (o forse la prima) di una serie di conseguenze innescate dalla decisione di Putin...

Advertising

CottarelliCPI : L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombarda… - Agenzia_Ansa : Il governo della Finlandia approva l'ingresso nella Nato. Presidente e premier chiedono l'adesione 'senza indugio'… - TgLa7 : ++ #Finlandia: governo dice 'sì' a ingresso nella #Nato ++ Presidente e premier chiedono adesione 'senza indugio' - Dom_ross1 : RT @busettodavide: Domanda per quelli bravi: in quale modo e in che misura l'ingresso della #Finlandia nella #NATO aumenta la sicurezza del… - ArghennonAkron : RT @giovamartinelli: THREAD 'L'ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta «sicuramente» una minaccia per la Russia e non aiuterà la st… -