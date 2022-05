Finlandia nella Nato, la Russia taglia la fornitura di energia elettrica a Helsinki: «Stop da domani» (Di venerdì 13 maggio 2022) La Russia attacca la Finlandia, ma per il momento si limita all'energia. Da domani Mosca sospenderà le forniture di elettricità a Helsinki, ufficialmente per «bollette... Leggi su ilmattino (Di venerdì 13 maggio 2022) Laattacca la, ma per il momento si limita all'. DaMosca sospenderà le forniture di elettricità a, ufficialmente per «bollette...

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - CottarelliCPI : L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombarda… - mariagraziakim3 : RT @TwittGiorgio: Perché il no di Erdogan a Svezia e Finlandia nella Nato in realtà è un ni (di M. Giustino) - LauroC69 : RT @AlfioKrancic: Brutte notizie per i guerrafonda: Bojo, Biden, Zelensky, i polacchi etc. La Turchia dice NO all'ingresso di Finlandia e S… -