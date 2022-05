Finlandia nella Nato, la Russia taglia il gas? Le possibili conseguenze (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Quali ritorsioni potrebbe contemplare la Russia nei confronti della Finlandia? Con la decisione del governo di Helsinki di accelerare il processo che porterà la nazione scandinava ad aderire alla Nato, è la domanda che tutti, inevitabilmente, si pongono. Il rischio che il conflitto in Ucraina possa estendersi ad altri Paesi confinanti con la Federazione Russa è forse meno concreto di quanto si possa temere, per quanto nessuno abbia la sfera di cristallo per poterlo escludere categoricamente. Quel che è certo è che Mosca non starà a guardare e una mossa possibile, in risposta all’allargamento dell’Alleanza atlantica (in ballo c’è pure la sempre più probabile adesione della Svezia) è il taglio alle forniture del gas. Un’ipotesi, quest’ultima, affatto peregrina e ventilata da alcuni media ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Quali ritorsioni potrebbe contemplare lanei confronti della? Con la decisione del governo di Helsinki di accelerare il processo che porterà la nazione scandinava ad aderire alla, è la domanda che tutti, inevitabilmente, si pongono. Il rischio che il conflitto in Ucraina possa estendersi ad altri Paesi confinanti con la Federazione Russa è forse meno concreto di quanto si possa temere, per quanto nessuno abbia la sfera di cristallo per poterlo escludere categoricamente. Quel che è certo è che Mosca non starà a guardare e una mossa possibile, in risposta all’allargamento dell’Alleanza atlantica (in ballo c’è pure la sempre più probabile adesione della Svezia) è il taglio alle forniture del. Un’ipotesi, quest’ultima, affatto peregrina e ventilata da alcuni media ...

