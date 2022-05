Finito il mandato su emergenza Covid e fondi Pnrr Da adesso Draghi è un premier abusivo e si può tornare a votare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 maggio 2022) E se si andasse al voto in autunno? A due mesi e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina il Parlamento è sempre più diviso sull’invio delle armi e soprattutto sull’approccio da tenere verso il conflitto. Il Movimento 5 Stelle, per voce del suo presidente Giuseppe Conte, dice di non voler “più sentire parlare di armi sempre più pesanti” e chiede “una svolta per il negoziato”. Il governoha esaurito la sua missione. E con una maggioranza ormai divisa su tutto non si capisce perché non si possaPiaccia o no ai commentatori politici e a alcuni segretari di partito il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Parlamento. Non siamo una Repubblica parlamentare solo quando fa comodo e poi diventiamo una Repubblica sondaggiocratica quando torna utile. Le proporzioni in Parlamento sono sovrane. In Parlamento per numeri e ...