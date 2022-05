Finale Eurovision domani sera in tv: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) Quando e come guardare la Finale dell’Eurovision 2022, il celebre concorso musicale giunto ormai alla 65esima edizione. L’ultimo atto è previsto per la serata di sabato 14 maggio dalle ore 21:00. L’evento può essere seguito sia in diretta tv che in streaming online. Sarà trasmesso in chiaro dalla Rai su Rai Uno (canale 1 del Digitale Terrestre, in HD sul canale 501, canale 1 e 101 di TivùSat e canale 101 di Sky), su Rai 4K (canale 210 di TivùSat), e in contemporanea su Rai Radio2. Il commento in tv è affidato a Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico, mentre in radio commenteranno Gino Castaldo ed Ema Stokholma. L’Eurovision 2022 in tv va in onda anche su San Marino Rtv, ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Quando e come guardare ladell’2022, il celebre concorso musicale giunto ormai alla 65esima edizione. L’ultimo atto è previsto per lata di sabato 14 maggio dalle ore 21:00. L’evento può essere seguito sia intv che inonline. Sarà trasmesso in chiaro dalla Rai su Rai Uno (1 del Digitale Terrestre, in HD sul501,1 e 101 di TivùSat e101 di Sky), su Rai 4K (210 di TivùSat), e in contemporanea su Rai Radio2. Il commento in tv è affidato a Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico, mentre in radio commenteranno Gino Castaldo ed Ema Stokholma. L’2022 in tv va in onda anche su San Marino Rtv, ...

