Filler ‘fai da te’, allarme danni al viso (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Cresce un pericoloso ‘fai da te’ per gli interventi di medicina estetica: “Negli ultimi mesi sono aumentate le pazienti che si auto somministrano Filler, soprattutto per ingrandire le labbra o alzare gli zigomi. Comprano prodotti su Internet e se li iniettano da sole. Con danni importanti. Un fenomeno che si è decuplicato nell’ultimo anno e che noi, purtroppo, intercettiamo proprio a causa delle conseguenze negative che arrivano nei nostri studi”. A lanciare l’allarme è Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime), a margine del Congresso Sime in programma all’Hotel Rome Cavalieri da oggi fino a domenica . “All’ospedale Fatebenefratelli di Roma – spiega Bartoletti all’Adnkronos Salute – abbiamo un ambulatorio delle complicanze della medicina estetica, dove ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Cresce un pericolosoda te’ per gli interventi di medicina estetica: “Negli ultimi mesi sono aumentate le pazienti che si auto somministrano, soprattutto per ingrandire le labbra o alzare gli zigomi. Comprano prodotti su Internet e se li iniettano da sole. Conimportanti. Un fenomeno che si è decuplicato nell’ultimo anno e che noi, purtroppo, intercettiamo proprio a causa delle conseguenze negative che arrivano nei nostri studi”. A lanciare l’è Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime), a margine del Congresso Sime in programma all’Hotel Rome Cavalieri da oggi fino a domenica . “All’ospedale Fatebenefratelli di Roma – spiega Bartoletti all’Adnkronos Salute – abbiamo un ambulatorio delle complicanze della medicina estetica, dove ...

