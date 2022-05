Filippo Tortu | “Non è andata male | sto lavorando sui 200 | lo vedrete durante l’anno”

(Di venerdì 13 maggio 2022)non è riuscito a incantare a Doha, dove èin scena la prima tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico della 4×100 puntava a un pronto riscatto dopo la complicata gara di sabato scorso (100 metri a Nairobi, 10.24) e ha fatto il proprio esordio stagionale sui 200 metri, ma il riscontro cronometro non è dei migliori. Il velocista brianzolo, scattato dalla scomoda corsia 1, ha pagato il forte vento contrario in curva e si è dovuto accontentare di un alto 20.41, valso soltanto il settimo posto al traguardo nella gara vinta dallo statunitense Noah Lyles (19.72) davanti al connazionale Fred Kerley (19.75)., che tornerà in gara tra un paio di settimane sui 100 metri al Meeting di Trieste, ha poi espresso le proprie sensazioni ai microfoni della Rai: “Ho visto Lyles ...

Nei 200 uomini anche si piazza settimo in 20'41, gara vinta dallo statunitense Noah Lyles con un ottimo 19'72, 3 centesimi di vantaggio sul connazionale Fred Kerley. Infine, nei 3000...