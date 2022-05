FIFA 22 | Obiettivo SÜLE FLASHBACK

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 13 maggio 2022) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 6° stagione di22 in occasione del rilascio del TOTS della BUNDESLIGAPremio Finale: x1(Non scambiab.) Scadenza: 20 maggio Obiettivi e premi DA FUORI!Segna 3 gol da fuori area in Amichevoli FUT Live: Il meglio della Bundesliga.x1 GETTONE SCAMBI TOTS Jorge Chanza (Non scambiab.)x1 PACCHETTO ORO ASSIST DALLA DIFESAFornisci 4 assist con i difensori in Amichevoli FUT Live: Il meglio della Bundesliga.x1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) STRISCIA VINCENTEVinci 4 partite in Amichevoli FUT Live: Il meglio della Bundesliga.x1 PACCHETTO ORO PREMIUM (Non scambiab.) GRINTA TEDESCASegna con giocatori tedeschi in 10 ...