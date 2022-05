Ferrara-Piacenza stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di venerdì 13 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Top Secret Ferrara-UCC Assigeco Piacenza, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Dopo la sconfitta in gara-1, Ferrara ha strappato un “break” a Piacenza vincendo in trasferta gara-2, e potrà ora godere del vantaggio ambientale con la Serie sull’1-1. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di venerdì 13 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) L’e come vedere inTop Secret-UCC Assigeco, sfida valida come-3 deidideidellaA2 2021/di. Dopo la sconfitta in-1,ha strappato un “break” avincendo in trasferta-2, e potrà ora godere del vantaggio ambientale con lasull’1-1. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di venerdì 13 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una...

