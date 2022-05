Federica Nargi “Miss Roma”, con Matri a spasso per la Capitale (Di venerdì 13 maggio 2022) “Lo sai che ho fatto qui in piazza San Lorenzo in Lucina?” domanda Federica Nargi mentre passeggia per le vie della Capitale insieme ad Alessandro Matri. “Qui secondo me ti hanno eletta Miss Roma. Non vorrei dire una ca… ma me lo hai detto solo 500mila volte” replica il compagno. La coppia è felice e innamorata e si prepara a traslocare a Milano, dove ha comprato una casa da sogno in Porta Nuova. I siparietti social per le vie di Roma sono imperdibili. La ex velina e l’ex calciatore alternano battute a scherzi, dalla scarpetta con il sugo al tavolino del ristorante allo spavento in auto (quando Matri ha lanciato un oggetto alla Nargi per farle fare un urlo), dalle chiacchiere di coppia a quelle sulla dieta. “Stasera che mangiamo?” ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 13 maggio 2022) “Lo sai che ho fatto qui in piazza San Lorenzo in Lucina?” domandamentre passeggia per le vie dellainsieme ad Alessandro. “Qui secondo me ti hanno eletta. Non vorrei dire una ca… ma me lo hai detto solo 500mila volte” replica il compagno. La coppia è felice e innamorata e si prepara a traslocare a Milano, dove ha comprato una casa da sogno in Porta Nuova. I siparietti social per le vie disono imperdibili. La ex velina e l’ex calciatore alternano battute a scherzi, dalla scarpetta con il sugo al tavolino del ristorante allo spavento in auto (quandoha lanciato un oggetto allaper farle fare un urlo), dalle chiacchiere di coppia a quelle sulla dieta. “Stasera che mangiamo?” ...

