"Fare figli è vantaggioso per il mondo del lavoro". Parla il presidente di Farmindustria (Di venerdì 13 maggio 2022) Al via ieri la seconda edizione degli Stati generali dell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Al via ieri la seconda edizione degli Stati generali dell... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

FranAltomare : Elisabetta Franchi ti prego dicci quando possiamo fare figli. - ClaMarchisio8 : Le madri tengono le mani dei loro figli per un po’, ma i loro cuori per sempre. L’amore materno è il carburante ch… - FuddausS : cosa pretendono se invece di aiutare le famiglie italiane a fare e crescere figli importano famiglie dall'islam a s… - woman_phd : @nongustava @maik89369417 @Sakurauchi_Hime Necessita più cure ma perché ne approfittano per stare a casa e essere p… - Rosyfree74 : RT @Justinghiandone: Ma se l' #Ucraina era così ricca ? Com'è che venivano in Italia per fare le badanti ? Costrette a lasciare la famiglia… -