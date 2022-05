FantANews | alle 18 00 il nostro Speciale Fantacalcio | seguici LIVE

(Di venerdì 13 maggio 2022)18.00 parte il: tutte le curiosità e le ultime di formazione per la 37^ giornata Trentasettesima giornata di campionato pronta a partire:18.00sulcanale Twitch per interagire con noi durante. Tutte le ultime di formazione, i nostri consigli per la tua formazione da schierare e il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Quando con un preciso colpo di testa è riuscito a eludere la marcatura (leggera) di Ferrari e a scaricare in retespalle di Audero. Quest'anno aveva già fatto centro in Europa League, stavolta ...Il Sassuolo rispondecritiche pervenute in settimana dopo il pesante rovescio subito dal Napoli con una prestazione gagliarda, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Dionisi ha ... Il ritorno di Luis Alberto il mago e il primo gol di Patric in Serie A: la Lazio scatta La partita vinta dai biancocelesti contro la Sampdoria aggiunge un tassello fondamentale per la qualificazione in Europa League. I tre punti di vantaggio su Atalanta, Roma e Fiorentina fanno sognare i ...E’ accaduto tutto nel finale di partita di Serie A di Inter-Empoli allo stadio San Siro. Manco a dirlo: fastidio muscolare. Dopo essere stato assente nelle ultime tre partite per un problema al polpac ...