Facebook accusato di aver deliberatamente causato scompiglio in Australia per la legge sulle notizie (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli informatori di Facebook hanno accusato la piattaforma di aver bloccato intenzionalmente le pagine ufficiali del governo Australiano e della sanità di emergenza – l’anno scorso – al solo fine di condizionare una proposta di legge. Il sito web CNET ha raccolto ed ora sta rendendo pubbliche le rivelazioni degli informatori fornite al Congresso. I documenti di cui stiamo parlando si riferiscono a presunti sforzi interni del social per bypassare una situazione di stallo del febbraio 2021 con il governo Australiano. L’Australia stava, infatti, valutando un disegno di legge che avrebbe obbligato le piattaforme online, compreso Facebook, a pagare gli editori per le news pubblicate sui loro siti. Facebook ha reagito alla ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli informatori dihannola piattaforma dibloccato intenzionalmente le pagine ufficiali del governono e della sanità di emergenza – l’anno scorso – al solo fine di condizionare una proposta di. Il sito web CNET ha raccolto ed ora sta rendendo pubbliche le rivelazioni degli informatori fornite al Congresso. I documenti di cui stiamo parlando si riferiscono a presunti sforzi interni del social per bypassare una situazione di stallo del febbraio 2021 con il governono. L’stava, infatti, valutando un disegno diche avrebbe obbligato le piattaforme online, compreso, a pagare gli editori per le news pubblicate sui loro siti.ha reagito alla ...

