Fabrizio Miccoli scarcerato | l’ex Palermo lascia il carcere di Rovigo

(Di venerdì 13 maggio 2022)ritorna a casa. Buone notizie perattaccante di Juventus e, che mesi fa era stato condannato dalla Corte di Cassazione alla reclusione per tre anni.era rinchiuso presso ildi, ma oggi il Tribunale di Sorveglianza del capoluogo veneto ha deciso di accogliere l’istanza presentata dall’avvocato Antonio Savoia, legale delcalciatore.Dunque,potrà tornare a casa sua in Salento e scontare il resto della pena in affidamento ai servizi sociali. Fino al termine della condanna,attaccante non potrà frequentare pregiudicati e dovrà tornare a casa entro mezzanotte. Lo riporta ...

Advertising

LIRRIVERENTE3 : Fabrizio Miccoli torna a casa: l'ex attaccante lascia il carcere di Rovigo - sportmediaset : Fabrizio Miccoli scarcerato: affidato in prova ai servizi sociali - LaGazzettaWeb : Lecce, il calciatore Fabrizio Miccoli torna in libertà - News - GoalItalia : Fabrizio Miccoli è stato scarcerato Era stato condannato a 3 anni e 6 mesi ?? - blogsicilia : #notizie #sicilia L'ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli esce dal carcere - -

PALERMO - L'ex calciatorelascia il carcere. L'ex bomber del Palermo era detenuto dalla fine dello scorso anno a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal ...Ha lasciato il carcere l'ex bomber del Palermo, detenuto dalla fine dello scorso anno a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il tribunale di sorveglianza ...Neanche sei mesi di carcere per Fabrizio Miccoli, l'ex capitano del Palermo condannato in via definitiva a tre anni e mezzo di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso: il tribunale di ...Miccoli, novità per l’ex attaccante della Juve dopo la condanna al carcere per estorsione arrivata a novembre 2021. Ultime C’è una novità per Fabrizio Miccoli dopo la condanna, arrivata a novembre 202 ...