Fabrizia Santarelli all’Isola dei Famosi 2022 | chi è | età | carriera | vita privata | Avanti un altro | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova avventura dell‘Isola dei, il reality show che da anni tiene incollato allo schermo numerosi telespettatori. Tra sfide sempre più dure ed estenuanti lotte per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente,. La giovane, bella, intelligente e single, porterà scompiglio sull’Isola?: la biografiaha 28 anni ed è una modella pugliese. È alta 1.82 centimetri, è del segno dell’acquario ed è conosciuta al grande pubblico come la Bona Sorte mora del programma condotto da Paolo Bonolisun. Qui, per mesi, si è alternata con la collega bionda Francesca Brambilla entrando nelle case e nel cuore dei ...