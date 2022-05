F1 GP Spagna Barcellona 2022, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ tempo di fare sul serio nel sesto appuntamento del Mondiale di F1 che propone la gara del GP di Spagna 2022 a Barcellona: sul circuito di Montmelò nuovo capitolo del duello tra la Ferrari, che ha vinto la prima e la terza gara con Leclerc, e la Red Bull che ha portato a casa col campione del mondo Verstappen le altre tre. La sesta fatica in calendario, va da sé, potrebbe essere già un’importantissima indicazione. La gara avrà inizio alle ore 15 di domenica 22 maggio. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go, diretta in chiaro su TV8. domenica 22 maggio 2022 ore 15 gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ tempo di fare sul serio nel sesto appuntamento del Mondiale di F1 che propone ladel GP di: sul circuito di Montmelò nuovo capitolo del duello tra la Ferrari, che ha vinto la prima e la terzacon Leclerc, e la Red Bull che ha portato a casa col campione del mondo Verstappen le altre tre. La sesta fatica in calendario, va da sé, potrebbe essere già un’importantissima indicazione. Laavrà inizio alle ore 15 di22 maggio. Latv sarà visibile su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e insu Sky Go,in chiaro su TV8.22 maggioore 15su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ...

