Eurovision, squalificato il cantante israeliano che ha baciato Cattelan Ben David. Il conduttore: «È stato ok, nessun problema» (Di venerdì 13 maggio 2022) Michael Ben David è il cantante che Israele ha scelto come rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Con la sua I.M ha partecipato alla seconda semifinale della rassegna musicale senza riuscire però a qualificarsi per l’ultima serata. Nonostante il suo percorso all’Eurovision sia chiaramente concluso, durante una conferenza stampa con i conduttori è stata diffusa la notizia che Ben David è stato comunque squalificato. Il motivo? Durante lo show ha baciato Alessandro Cattelan. Il conduttore però ha spiegato che per lui non c’è stato nessun problema, anzi: «Il bacio è stato ok, è un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi ma davvero ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Michael Benè ilche Israele ha scelto come rappresentante per l’Song Contest. Con la sua I.M ha partecipato alla seconda semifinale della rassegna musicale senza riuscire però a qualificarsi per l’ultima serata. Nonostante il suo percorso all’sia chiaramente concluso, durante una conferenza stampa con i conduttori è stata diffusa la notizia che Bencomunque. Il motivo? Durante lo show haAlessandro. Ilperò ha spiegato che per lui non c’è, anzi: «Il bacio èok, è un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi ma davvero ...

Advertising

villanelle067 : Israele non qualificato e squalificato #eurovision - Open_gol : Il percorso di Ben David alla kermesse si era comunque concluso: nella seconda semifinale di ieri sera non è riusci… - imagineverland : MA IL CANTANTE DELL’ISRAELE SQUALIFICATO PER AVER BACIATO CATTELAN??? #eurovision - peppe_p_94 : MBD UFFICIALMENTE SQUALIFICATO AHAHAHAHAHAHAHAHAHA ADORO #Eurovision - arual812 : RT @Baccotvnews: Il rappresentante di Israele è stato squalificato da #Eurovision. All'Ebu non è piaciuta la sua esuberanza durante la sera… -