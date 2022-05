Eurovision | nuovo smacco per Achille Lauro | flop ed eliminazione I finalisti di sabato video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 maggio 2022)perin pizzo nero e in sella a un toro all’Song contest 2022. Partecipava per San Marino e ha fatto di tutto per riprendersi i riflettori dopo l’insuccesso del Festival di Sanremo. Non gli è riuscito, è stato eliminato. Dovrà solo fare da spettatore guardando Mahmood e Blanco gareggiare per l’Italia. “Il tallone d’”: perchè la performance non scalda l’Europaaveva studiato un’altra performance delle sue per lasciare il segno: ha fatto montare sul palco un tori, simbolo della città di Torino che ospita la kermesse. Poi lo ha cavalcato, vestito con una tutina trasparente. Poi si è è denudato cantando l’amore tra uno spogliarellista e una donna cowboy. Il brano – Strippers- è una canzone di ...