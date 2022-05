(Di venerdì 13 maggio 2022) La cantante, in vista del ritorno sul palco del contest europeo dopo 58 anni dalla sua vincita, si è dichiarata contraria all'esclusione delladall'edizione 2022 a causa della guerra in Ucraina: "Putin è una cosa, gli artisti sono un'altra". L'articolo proviene da DireDonna.

davidedesario : Gigliola Cinquetti ospite all'Eurovision 58 anni dopo 'Non ho l'età': «Non tutti quelli che vincono hanno successo»… - infoitcultura : Eurovision, Gigliola Cinquetti: “Manca la Russia, basta vittimismo putiniano” - alexintermite : ?? Nuovo Podcast! 'Eurovision lunedi 9 maggio - Ospite Gigliola Cinquetti' su @Spreaker #alexintermite #eurovision… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Gigliola Cinquetti ospite all'#Eurovision 58 anni dopo 'Non ho l'età': «Non tutti quelli che vincono hanno successo» https://t… - alexintermite : ?? Nuovo Podcast! 'Eurovision lunedi 9 maggio - Ospite Gigliola Cinquetti' su @Spreaker #alexintermite #eurovision… -

...2022 Gli autori dell'in salsa italiana avevano preannunciato molte sorprese per la finale dell'evento. E sono stati di parola. Oltre al ritorno dei Måneskin e a quello di...Lontani i tempi in cui a vincere fuCinquetti, nel 1964 con Non ho l'età (per amarti ), ... Leggi Anche2022, top e flop: clamoroso Achille Lauro eliminato, Israele ci prova con ...Roma, 13 mag. (askanews) - Nella puntata di "Timeline Focus", in onda sabato 14 maggio alle 10.20 su Rai 3, Marco Carrara ospiterà Gigliola Cinquetti, amatissima interprete della canzone italiana, che ...Gigliola Cinquetti ritorna all’Eurovision Song Contest nella serata finale. La sua “Non ho l’età (per amarti)” ha segnato un inizio nella storia della canzone da ...