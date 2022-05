Eurovision, Damiano dei Maneskin arriva in stampella: «Direi di nuovo “Fuck Putin”: è un tiranno, la sua è una guerra ingiustificabile» – Il video (Di venerdì 13 maggio 2022) «Putin è un dittatore moderno, è un tiranno, e quel “Fuck Putin” (urlato sul palco del Coachella Festival, ndr) lo riDirei per tutti i giorni della mia vita. Mi ha sconcertato che ci sia stata una reazione così forte: (la guerra della Russia contro l’Ucraina, ndr) è un argomento sul quale non esiste grigio: è una guerra ingiustificata e ingiustificabile». Damiano David, frontman e voce dei Maneskin, ha le idee più che chiare sulla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina e non ha nessuna intenzione di rimangiarsele. E anzi, in un’intervista ad Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, “tira le orecchie” ai propri colleghi artisti: «Li invito a farsi sentire: abbiamo un grande potere e, come ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) «è un dittatore moderno, è un, e quel “” (urlato sul palco del Coachella Festival, ndr) lo riper tutti i giorni della mia vita. Mi ha sconcertato che ci sia stata una reazione così forte: (ladella Russia contro l’Ucraina, ndr) è un argomento sul quale non esiste grigio: è unaingiustificata e».David, frontman e voce dei, ha le idee più che chiare sullascatenata dalla Russia contro l’Ucraina e non ha nessuna intenzione di rimangiarsele. E anzi, in un’intervista ad Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, “tira le orecchie” ai propri colleghi artisti: «Li invito a farsi sentire: abbiamo un grande potere e, come ...

