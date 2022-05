Eurovision 2022, top e flop: clamoroso Achille Lauro eliminato, Israele ci prova con Cattelan. Pausini-Mika duetto elegante. Ecco i Paesi promossi (Di venerdì 13 maggio 2022) È stato l’elegante duetto di Laura Pausini e Mika, omaggio alla pace, con “Fragile” di Sting e “People Have The Power” di Patti Smith, la punta di diamante della seconda Semifinale di Eurovision Song Contest. Travolgente Alessandro Cattelan che prima ha aperto lo show con un monologo sulla capacità degli italiani di risolvere sempre le situazioni e una piccola citazione del film “Birdman”, poi si è scatenato con il corpo di ballo sul palco. In un grande evento come Eurovision Cattelan è nel “suo” e la vicinanza di Pausini e Mika gli ha permesso di dosarsi nella giusta maniera. Bravo. Da segnalare l’omaggio di Laura Pausini al Festival di Sanremo con un video confezionato ad hoc dagli autori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) È stato l’di Laura, omaggio alla pace, con “Fragile” di Sting e “People Have The Power” di Patti Smith, la punta di diamante della seconda Semifinale diSong Contest. Travolgente Alessandroche prima ha aperto lo show con un monologo sulla capacità degli italiani di risolvere sempre le situazioni e una piccola citazione del film “Birdman”, poi si è scatenato con il corpo di ballo sul palco. In un grande evento comeè nel “suo” e la vicinanza digli ha permesso di dosarsi nella giusta maniera. Bravo. Da segnalare l’omaggio di Lauraal Festival di Sanremo con un video confezionato ad hoc dagli autori di ...

