Eurovision 2022, Polizia postale e Oscad tra i giovani a Torino contro odio e discriminazioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza all'Eurovillage per promuovere, insieme a Rai, i valori della tolleranza, dell'uguaglianza e del rispetto del prossimo. Con Oscad, Polizia postale e Polizia Stradale anche tanti giovani studenti torinesi hanno incontrato il vice capo della Polizia direttore centrale della Polizia Criminale Vittorio Rizzi e il Questore di Torino Vincenzo Ciarambino per parlare di cultura della non discriminazione nella vita reale e online. Fino a sabato, all'Euro Village nel Parco del Valentino a Torino, la Polizia postale e l'Oscad accolgono i tanti giovani presenti per parlare con loro di tolleranza e cultura della non discriminazione.

