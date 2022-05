Eurovision 2022, nuovo successo di pubblico: 27,7% di share. Anche i più giovani si sono sintonizzati su RaiUno (Di venerdì 13 maggio 2022) Il pubblico di Rai1 risponde presente e l'”Eurovision 2022? fa il bis sul fronte auditel. La seconda semifinale della manifestazione, in onda dalle 20.57 alle 23.16, ha incollato allo schermo ben 5.538.000 spettatori con il 27,7% di share. L’evento in onda da Torino condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika ha ottenuto nuovamente ottimi ascolti, in linea con la prima semifinale trasmessa su Rai1 martedì 10 maggio vista da ben 5.507.000 telespettatori con il 27% di share, in onda dalle 20.58 alle 23.13. Lo scorso anno la seconda semifinale della manifestazione era stata trasmessa in diretta su Rai4 registrando 555.000 spettatori con il 2,3%. Un paragone poco utile, considerando la differenza di contesto e la storicità dell’evento dopo la vittoria a Rotterdam dei Maneskin avvenuta il 22 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildi Rai1 risponde presente e l'”? fa il bis sul fronte auditel. La seconda semifinale della manifestazione, in onda dalle 20.57 alle 23.16, ha incollato allo schermo ben 5.538.000 spettatori con il 27,7% di. L’evento in onda da Torino condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika ha ottenuto nuovamente ottimi ascolti, in linea con la prima semifinale trasmessa su Rai1 martedì 10 maggio vista da ben 5.507.000 telespettatori con il 27% di, in onda dalle 20.58 alle 23.13. Lo scorso anno la seconda semifinale della manifestazione era stata trasmessa in diretta su Rai4 registrando 555.000 spettatori con il 2,3%. Un paragone poco utile, considerando la differenza di contesto e la storicità dell’evento dopo la vittoria a Rotterdam dei Maneskin avvenuta il 22 ...

RaiUno : Unico grande amore ???? All’#Eurovision2022 @ilvolo L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - WARNERMUSICIT : Stasera @AchilleIDOL in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'STRI… - pierarobasto : RT @HuertDeAuteuil: Il vincitore dell’Eurovision 2022 è Gabriele Corsi - CorriereTorino : Blanco e Mahmood cantano «Azzurro» in monopattino per le strade della città -