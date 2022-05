Eurovision 2022, il retroscena: Laura Pausini multata per il suo “porca vacca”? (Di venerdì 13 maggio 2022) Mentre prosegue l’Eurovision 2022 in attesa della finale che vedrà il tutto esaurito, l’attenzione è rivolta su Laura Pausini e a quello che l’è sfuggito nella prima puntata del contest. Com’è ormai risaputo, la cantante si è fatta scappare un “porca vacca”, il quale è stato accolto tra risate generale ed è diventato virale in tutta Europa. Sta di fatto che, nel divertimento generale, sarebbe spuntato un retroscena tutt’altro che giocoso. Si parla, infatti, di una salata multa per la cantante. Eurovision 2022, il “porca vacca” della Pausini Tra i conduttori dell’Eurovision 2022 c’è anche l’amatissima Laura Pausini, la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 13 maggio 2022) Mentre prosegue l’in attesa della finale che vedrà il tutto esaurito, l’attenzione è rivolta sue a quello che l’è sfuggito nella prima puntata del contest. Com’è ormai risaputo, la cantante si è fatta scappare un “”, il quale è stato accolto tra risate generale ed è diventato virale in tutta Europa. Sta di fatto che, nel divertimento generale, sarebbe spuntato untutt’altro che giocoso. Si parla, infatti, di una salata multa per la cantante., il “” dellaTra i conduttori dell’c’è anche l’amatissima, la ...

