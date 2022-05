Eurovision 2022, ecco i 25 finalisti della sfida di sabato (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Eurovision 2022, c’è il cast dei 25 concorrenti che si sfideranno sabato 14 maggio nella terza e ultima serata per la vittoria finale di questa edizione. Accanto ai Big Five (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Italia, che gareggia con ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco) saliranno sul palco i dieci finalisti promossi martedì: Marius Bear con ‘Boys do cry’ (Svizzera), Rosa Linn con ‘Snap’ (Armenia), Systur con ‘Meo haekkandi sol’ (Islanda), Monika Liu con ‘Sentimentai’ (Lituania), Maro con ‘Saudade, Saudade’ (Portogallo), Subwoolfer con ‘Give that wolf a banana’ (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die together’ (Grecia), Kalush Orchestra con ‘Stefania’ (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’ (Moldavia) e S10 con ‘De diepte’ (Paesi Bassi). Con loro gli altri 10 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –, c’è il cast dei 25 concorrenti che si sfideranno14 maggio nella terza e ultima serata per la vittoria finale di questa edizione. Accanto ai Big Five (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Italia, che gareggia con ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco) saliranno sul palco i diecipromossi martedì: Marius Bear con ‘Boys do cry’ (Svizzera), Rosa Linn con ‘Snap’ (Armenia), Systur con ‘Meo haekkandi sol’ (Islanda), Monika Liu con ‘Sentimentai’ (Lituania), Maro con ‘Saudade, Saudade’ (Portogallo), Subwoolfer con ‘Give that wolf a banana’ (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die together’ (Grecia), Kalush Orchestra con ‘Stefania’ (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’ (Moldavia) e S10 con ‘De diepte’ (Paesi Bassi). Con loro gli altri 10 ...

