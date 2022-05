Eurovision 2022, delusione Achille Lauro: i 10 promossi della seconda semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma/Torino, 12 mag. (Adnkronos) - delusione per Achille Lauro, che non arriva in finale all'Eurovision Song Contest 2022. La seconda semifinale promuove altri 10 finalisti, ma non c'è il rappresentante di San Marino e nemmeno Emma Muscat che gareggiava per Malta. A passare il turno conquistando un posto nella finale di sabato sono i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con 'Miss You'), Repubblica Ceca (We Are Domi con 'Lights Off'), Azerbaijan (Nadir Rustamli con 'Fade To Black'), Polonia (Ochman con 'River'), Finlandia (The Rasmus con 'Jezebel'), Estonia (Stefan con 'Hope'), Australia (Sheldon Riley con 'Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con 'Hold Me Closer'), Romania (WRS con 'Llámame') e Serbia (Konstrakta con 'In Corpore Sano'). Lauro SUL ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma/Torino, 12 mag. (Adnkronos) -per, che non arriva in finale all'Song Contest. Lapromuove altri 10 finalisti, ma non c'è il rappresentante di San Marino e nemmeno Emma Muscat che gareggiava per Malta. A passare il turno conquistando un posto nella finale di sabato sono i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con 'Miss You'), Repubblica Ceca (We Are Domi con 'Lights Off'), Azerbaijan (Nadir Rustamli con 'Fade To Black'), Polonia (Ochman con 'River'), Finlandia (The Rasmus con 'Jezebel'), Estonia (Stefan con 'Hope'), Australia (Sheldon Riley con 'Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con 'Hold Me Closer'), Romania (WRS con 'Llámame') e Serbia (Konstrakta con 'In Corpore Sano').SUL ...

Advertising

vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - WARNERMUSICIT : Stasera @itsemmamuscat in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'I… - Mary_Chan125 : RT @vivilacosiah_: 13 maggio 2022, Mahmood e Blanco, i candidati italiani all’Eurovision girano sul monopattino per Torino, cantando canzon… - TV7Benevento : Eurovision 2022, delusione Achille Lauro: i 10 promossi della seconda semifinale - -