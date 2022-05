Eurovision 2022, Achille Lauro stupisce anche se il risultato non lo premia. Sbaglia chi lo paragona ai Maneskin (Di venerdì 13 maggio 2022) Eurovision 2022, Torino, grande trampolino di lancio per la nostra Italia, grazie anche alle immagini di bellezze e tesori del nostro Paese che precedono l’esibizione di ogni artista in gara, promuovendo il territorio a beneficio di un ritrovato turismo. Convincono Mika e Laura Pausini, entrambi adatti al ruolo, spigliati e professionali. Di lei apprezzo tra le altre cose la padronanza dell’inglese, cosa per niente scontata tra artisti e personaggi dello spettacolo spesso con poca conoscenza o pratica della lingua straniera, a dispetto invece di assurdi inglesismi ormai imperanti oltre misura nel linguaggio comune e dell’informazione soprattutto televisiva. Abbandonate le lungaggini cui siamo abituati con il nostrano Sanremo si viaggia veloce, canzone dopo canzone, acquistando puntualità svizzera. Il commento in italiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022), Torino, grande trampolino di lancio per la nostra Italia, graziealle immagini di bellezze e tesori del nostro Paese che precedono l’esibizione di ogni artista in gara, promuovendo il territorio a beneficio di un ritrovato turismo. Convincono Mika e Laura Pausini, entrambi adatti al ruolo, spigliati e professionali. Di lei apprezzo tra le altre cose la padronanza dell’inglese, cosa per niente scontata tra artisti e personaggi dello spettacolo spesso con poca conoscenza o pratica della lingua straniera, a dispetto invece di assurdi inglesismi ormai imperanti oltre misura nel linguaggio comune e dell’informazione soprattutto televisiva. Abbandonate le lungaggini cui siamo abituati con il nostrano Sanremo si viaggia veloce, canzone dopo canzone, acquistando puntualità svizzera. Il commento in italiano ...

