Eurovision 2022 | Achille Lauro propina sempre la stessa canzone camuffata Fa bene il suo show ma non convince il pubblico europeo

"Lauro, bisogna che tu capisca che non ci puoi propinare sempre lo stesso pezzo camuffato. Si capisce, te lo dico con affetto. Lo show ti è venuto bene, as always". Qualcuno tra voi lettori (uno, al massimo due) potrebbe aver letto questo tweet. Ora, può sembrare brutto autocitarsi, a maggior ragione se uno ha detto una cosa ovvia, che pensano moltissime persone e dunque affatto dirompente. Ma il tempo è poco e le parole non vanno sprecate. Dunque, mi autocito: quello che scrivevo ieri sera su Twitter guardando la seconda Semifinale di Eurovision è quanto mi sento di dire su Achille Lauro, sulla performance, sulla canzone e tutto quanto. Non state a spaccare il capello in quattro: no, non si può parlare di autoplagio (che poi, è molto ...

