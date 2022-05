Europa rimbalza sulle ali del Nasdaq | Milano +2% Tonfo di Unipol dopo conti e piano

(Di venerdì 13 maggio 2022) I listini Usa in forte rialzo, euro/dollaro sulla soglia di 1,04. In calo la produzione industriale nell'area Euro

Nel quadro geopolitico gli occhi restano puntati su Kiev e Mosca con il tema delle alternative sull'approvvigionamento energetico da parte dell'. Il prezzo gas è in discesa. Amsterdam quota 102 ...Il conglomerato Softbank, ieri in calo del 6,5%,dai minimi degli ultimi due mesi, +12%. ... La minaccia russa sul gas frena l'. Ma la Finlandia non si ferma "I mercati europei " nota ...Tuttavia, oggi c'e' stato un tentativo di rimbalzo, complici le notizie che arrivano dalla Cina, dove Pechino punta ad allentare le restrizioni per il Covid e spera di vedere azzerati i nuovi casi tra ...In Europa la Piazza migliore è Londra (+1,8%), seguita da Parigi (+1,7%), Francoforte (+1,3%) e Madrid (+1%). Bene anche Milano (+1,3%), dove lo spread Btp-Bund è sostanzialmente stabile, a 191,1 ...