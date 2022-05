Estefania lascia in diretta Roger, lui l’accusa di aver creato la storia a tavolino (Di venerdì 13 maggio 2022) Il confronto di Estefania e Roger Puntata davvero infuocata quella di stasera de L’Isola dei famosi che ha visto un acceso confronto tra Estefania e Roger. In questi giorni lui ha espresso più volte la volontà di avere un contatto con lei, dicendo anche che gli mancava tantissimo. E Ilary Blasi l’ha accontentato. Solo che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il confronto diPuntata davvero infuocata quella di stasera de L’Isola dei famosi che ha visto un acceso confronto tra. In questi giorni lui ha espresso più volte la volontà die un contatto con lei, dicendo anche che gli mancava tantissimo. E Ilary Blasi l’ha accontentato. Solo che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

andreastoolbox : #Estefania lascia in diretta Roger, lui l’accusa di aver creato la storia a tavolino - Silvana26499906 : RT @Bianconera1897: Non fatevi ingannare questo è l'episodio di Rogerful e in questa puntata Estefania lascia Roger #isola Lei è falsa qua… - naley23 : RT @Bianconera1897: Non fatevi ingannare questo è l'episodio di Rogerful e in questa puntata Estefania lascia Roger #isola Lei è falsa qua… - Elaman58 : RT @Bianconera1897: Non fatevi ingannare questo è l'episodio di Rogerful e in questa puntata Estefania lascia Roger #isola Lei è falsa qua… - M4n2000 : Estefania lascia Roger solo per quello che dice Laura. Questa è più falsa di Roger #isola -