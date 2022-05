Esibizioni e incontri con studenti e docenti | l’open day del conservatorio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Sabato 14 maggio si terràday del“Gaetano Donizetti” di Bergamo. Si svolgerà dalle 14 in poi nella sede di via Palazzolo, 88: nell’occasione, sono programmatemusicali,e conversazioni con. Sarà un’opportunità per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo percorso formativo per entrare in contatto diretto con l’esperienza di studi musicali accademici, ma anche per tutti coloro che lo vorranno di conoscere da vicino la realtà del nostroche per la prima volta apre le porte a tutta la comunità bergamasca musicale e non. Per partecipare è necessario iscriversi, compilando il seguente modulo online:https://forms.gle/qGgSzdZuhPcvcwtX7 Per avere ulteriori informazioni, è possibile ...