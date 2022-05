Esercito comune europeo | sì o no? L’eurodeputato Campomenosi Lega | «Superfluo | bisogna puntare sulla Nato» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’è tornell’agenda politica dei Paesi europei. La nuova crisi del blocco occidentale con la Russia, provocata dall’invasione dell’Ucraina, ha fatto sì che i leader delle Istituzioni dell’Unione riprendessero a confrontarsi seriamente sui temi della difesae della sicurezza. La vicepresidente del ParlamentoPina Picierno ha dichiarato in un’intervista a Open che senza un corpo militare unico l’Europa non è più credibile nemmeno ai tavoli diplomatici, e che la sua istituzione dovrà passare presto per l’eliminazione dell’unilateralità. Senza rinunciare all’alleanza con la, l’Ue dovrà essere pronta a tenere insieme una visione di politica estera condivisa e la sua applicazione pratica in termini di difesa. Ma il tema, trattato da Open in previsione ...