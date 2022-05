Esercito comune europeo | sì o no? La vicepresidente del Parlamento Ue Picierno | «Inevitabile | senza non siamo credibili» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 maggio 2022) La ritirata dall’Afghanistan prima, la guerra in Ucraina poi. Nell’ultimo anno in Europa è tornata forte l’urgenza di parlare di difesa, un tema storico che accompagna l’Unione fin dalla costituzione del Trattato di Maastricht nel 1993. Secondo le più alte cariche europee, un frontemilitare rappresenta la scelta più strategica per il futuro. Ma, come spesso accade, non tutti in Ue la vedono allo stesso modo. Per capire i dubbi e le difficoltà dietro al progetto, sabato 14 maggio si terrà all’auditorium dell’Università di comunicazione e lingue Iulm di Milano lo EUth Debate 2022. Opinionisti ed esponenti delle istituzioni europee accompagneranno la gara finale del Campionato Giovanile Italiano di Debate 2021 – 2022, per approfondire e commentare il tema. E per rispondere alla grande domanda: i quattro maggiori paesi dell’Unione europea ...