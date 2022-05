Erdogan contro Svezia e Finlandia nella Nato: «Ospitano terroristi del Pkk» (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – La Turchia si schiera contro l’adesione di Svezia e Finlandia nella Nato, almeno stando alle dichiarazioni del suo presidente, Recep Tayyip Erdogan. Quest’ultimo ha, infatti, definito un «errore» l’eventuale entrata nel Patto Atlantico dei due paesi scandinavi. La situazione geopolitica La richiesta di entrare nella Nato da parte di due paesi storicamente neutrali come Svezia e, soprattutto, Finlandia è sicuramente una svolta molto importante. Una eventualità che va ad aggiungere un altro tassello al già complesso quadro della guerra in Ucraina. Tuttavia, per ora la Russia sta a guardare e ha smentito ripercussioni sulla Finlandia, parlando di «bufale» in merito alle voci che erano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – La Turchia si schieral’adesione di, almeno stando alle dichiarazioni del suo presidente, Recep Tayyip. Quest’ultimo ha, infatti, definito un «errore» l’eventuale entrata nel Patto Atlantico dei due paesi scandinavi. La situazione geopolitica La richiesta di entrareda parte di due paesi storicamente neutrali comee, soprattutto,è sicuramente una svolta molto importante. Una eventualità che va ad aggiungere un altro tassello al già complesso quadro della guerra in Ucraina. Tuttavia, per ora la Russia sta a guardare e ha smentito ripercussioni sulla, parlando di «bufale» in merito alle voci che erano ...

martaottaviani : #Erdogan come sempre usa il #pjj e #gulen per dare contro ad ammissione #finlandia e #svezia in #Nato. sereno tutti… - ilriformista : La mossa di #Erdogan dopo l'avvertimento del Cremlino arrivato tramite una intervista alla Tass di un politologo tu… - Antizanz : RT @martaottaviani: #Erdogan come sempre usa il #pjj e #gulen per dare contro ad ammissione #finlandia e #svezia in #Nato. sereno tutti. St… - maura22125911 : RT @Potemkin959: Erdogan contro Svezia e Finlandia nella Nato Intanto prosegue la distruzione dello Stato territoriale in Occidente Il pi… - RomanatoM : RT @LaPiramide__: Il tg1 dice che erdogan, letteralmente il capo del secondo esercito più potente della nato, è contro l'adesione alla nato… -