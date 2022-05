Enogastronomica 2022: weekend di degustazioni d’autore a Firenze (Di venerdì 13 maggio 2022) Per tutti gli appassionati di buona cucina e arte: Enogastronomica 2022, un weekend di degustazioni d’autore a Firenze. Tutte le informazioni utili. Nel weekend dal 13 al 15 maggio torna a Firenze l’evento enogastronomico del mese che unisce buona cucina e arte, tra botteghe artigiane e colline fuori città. Non perdetevi Enogastronomica 2022. Gustare ottimi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 13 maggio 2022) Per tutti gli appassionati di buona cucina e arte:, undi. Tutte le informazioni utili. Neldal 13 al 15 maggio torna al’evento enogastronomico del mese che unisce buona cucina e arte, tra botteghe artigiane e colline fuori città. Non perdetevi. Gustare ottimi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: #EstOvest - La Macedonia del nord: una nazione giovane che per rinascere punta anche sul turismo di qualità e sull'offerta e… - TgrRaiFVG : #EstOvest - La Macedonia del nord: una nazione giovane che per rinascere punta anche sul turismo di qualità e sull'… - MontiFrancy82 : Il 3 e 4 giugno torna a Vallecrosia (Imperia) #WINEAROUNDINRIVIERA l’attesa due giorni dedicata all’eccellenza enog… - SMSNEWSOFFICIAL : Il 3 e 4 giugno torna a Vallecrosia (Imperia) #WINEAROUNDINRIVIERA l’attesa due giorni dedicata all’eccellenza enog… - MontiFrancy82 : A @Striscia la notizia nella rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina” il “Riso, ostriche, noci e bor… -