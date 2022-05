Eni | con Joule a Milano giovani talenti dell' eco-business

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022)(ITALPRESS) – I migliori'innovazione africana al PoliHub di, che ha ospitato una tappao Startup Africa Roadshow 2022, organizzata da, la Scuola di Eni per l'impresa. Dall'agricoltura alla finanza, passando per moda e salute, sono sei le startup vincitrici di Startup Africa Roadtrip 2019 e 2021 che si sono presentate alla platea di startupper e investitori, con idee didiverse ma accomunate da uno stesso denominatore: la sostenibilità ambientale. Tra i protagonisti'iniziativa di, la Kimuli Fashionability, un'azienda ugandese che trasforma i rifiuti di plastica in stoffa, con la quale realizza vestiti, gioielli e accessori. A presentare l'impresa, il cui nome “Kimuli” in ugandese ...