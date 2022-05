Eni al fianco delle startup attente alla sostenibilità

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Italia accoglie i migliori talenti imprenditoriali provenienti dall’Africa selezionati durante la Tech Week di ‘Next Generation Africa’. L’occasione per conoscere start up particolarmenteal tema della, progetti a cui Eni crede in modo particolare e a cui è pronta ad offrire il suo supporto. Tra queste c’è Kimuli Fashionability, società ugandese ad impatto sociale che coniuga la sfida del riciclo dei rifiuti plastici con il sostegno di 102 collaboratori con disabilità. “Quello che facciamo è trasformare la crisi dei rifiuti plastici in Africa in un’opportunità di lavoro per disabili e giovani. Trasformare la plastica in indumenti e accessori duraturi, sostenibili e impermeabili, spiega Zaharah Nabirye, co-founder e direttrice di Kimuli Fashionability. La start up ugandese è stata presentata al PoliHub di ...

Nella cena di gala è stato premiato un altro italiano, l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi. L'ad Descalzi alla premiazione: "Non c'è futuro economico sostenibile per l'industria senza la transizione, ma non esiste transizione senza che l'industria e i suoi clienti siano pienamente coinvolti"