(Di venerdì 13 maggio 2022) Parco eolico in provincia di Avellino Milano - Procedimenti intricati, interferenze tra enti diversi nell'iter autorizzativo, opposizione da parte delle comunità locali. Sono questi alcuni dei ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Risultato: in Italia è (quasi) impossibile aumentare la produzione didallerinnovabili. Un esempio su tutti: tra il 2017 e il 2021 per l'eolico sono stati autorizzati soltanto 0,64 ...I programmi, che costeranno 150 milioni di dollari , riguarderanno la cooperazione per la sicurezza marittima, l'istruzione, la sanità , lo sviluppo didarinnovabili e del digitale. ... Energia da fonti rinnovabili: ecco tutti gli ostacoli alla transizione ecologica Le onde sono formate dai venti che soffiano sulla superficie del mare. La dimensione delle onde generate dipenderà dalla velocità del vento, dalla sua durata e dalla distanza dell’acqua su cui soffia, ...Secondo l'Osservatorio sui conti pubblici, a bloccare gli impianti sono soprattutto la burocrazia e l'opposizione delle comunità locali ...