(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Con un’attesa e importantein merito a quanto già sancito dall’Autorità Antitrust italiana riguardo a condotteve delle imprese dominanti nei confronti di concorrenti enellibero dell’, ladi Giustizia dell’Ue ha autorevolmente ribadito ieri che, quando perde il monopolio legale che prima deteneva su di un, un’impresadeve astenersi, durante tutta la fase di liberalizzazione, dal ricorrere ai mezzi di cui disponeva in forza del suo precedente stato (e che per questo motivo non sono disponibili ai suoi concorrenti) al fine di conservare indebitamente unasulliberalizzato”. Lo rende noto ...

Lo rende notoin un comunicato. In particolare la Corte, rileva l'Associazione italiana di grossisti die trader, ha indicato che nel caso specifico "se il giudice del rinvio dovesse ...La posizione è la stessa espressa congiuntamente dalla associazioni di categoria del settore (, Utilitalia, Elettricità Futura, ANEV,edLibera), che parlano di "una misura ... Energia, AIGET: "Decisione Corte Ue tutela mercato e consumatori da abusi posizione dominante" Lo rende noto AIGET in un comunicato. In particolare la Corte, rileva l’Associazione italiana di grossisti di energia e trader, ha indicato che nel caso specifico “se il giudice del rinvio dovesse ...Energia, Utilitalia, Elettricità Futura, ANEV, Aiget ed Energia Libera: Decreto Taglia prezzi, segnale negativo su transizione energetica e agli investitori. In questo difficile periodo storico ...