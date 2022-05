Empoli Salernitana, Nicola: “Magnifico il sostegno dei tifosi, siamo davvero fortunati ad averli” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa prima del prossimo match contro l’Empoli, in programma domani alle ore 15.00 al Castellani. In primo luogo l’allenatore ha evidenziato come la pressione del raggiungere l’obbiettivo salvezza non gli pesi, anzi per lui è un qualcosa di positivo: “La pressione è un grandissimo privilegio, mi fa sentire vivo, è una motivazione. Chi fa il nostro lavoro deve godere della pressione che ti fa andare oltre le difficoltà”. In secondo luogo ci ha tenuto a ricordare come sia fondamentale non allentare l’attenzione, perchè ancora nessun obbiettivo è stato raggiunto in stagione: “C’è ancora tanto da fare perchè due partite sono tante per chi lotta per uno stesso obiettivo”. Allo stesso tempo Nicola è convinto che i suoi ragazzi si siano preparati al ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico della, Davide, ha parlato in conferenza stampa prima del prossimo match contro l’, in programma domani alle ore 15.00 al Castellani. In primo luogo l’allenatore ha evidenziato come la pressione del raggiungere l’obbiettivo salvezza non gli pesi, anzi per lui è un qualcosa di positivo: “La pressione è un grandissimo privilegio, mi fa sentire vivo, è una motivazione. Chi fa il nostro lavoro deve godere della pressione che ti fa andare oltre le difficoltà”. In secondo luogo ci ha tenuto a ricordare come sia fondamentale non allentare l’attenzione, perchè ancora nessun obbiettivo è stato raggiunto in stagione: “C’è ancora tanto da fare perchè due partite sono tante per chi lotta per uno stesso obiettivo”. Allo stesso tempoè convinto che i suoi ragazzi si siano preparati al ...

Advertising

sportface2016 : Empoli Salernitana, #Nicola: “Magnifico il sostegno dei tifosi, siamo davvero fortunati ad averli” - sportli26181512 : Salernitana, Nicola: 'Pensiamo a vincere. Empoli? Gran bella squadra': L'allenatore: 'Non mi interessa la non conte… - zizionice : RT @Toro_News: ?? | ITALIA GRANATA Snodo fondamentale per la Salernitana: in caso di vittoria ad Empoli e contestuale sconfitta del Cagliar… - SalernoSport24 : ??? Nicola presenta il match con l'Empoli ??? Il tecnico granata in una lunga conferenza ??? Leggi l'articolo su… - xFentix_ : @mattiakingpinto @ChrisChance__ Neanche il villareal faceva paura a nessuno eppure è andato a giocarsi una semifina… -