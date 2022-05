Empoli-Salernitana, Andreazzoli: “Desideriamo chiudere bene il campionato davanti ai nostri tifosi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra contro la Salernitana. In primo luogo l’allenatore ha evidenziato la voglia, sua e di tutti i calciatori, di fare bene nell’ultimo match casalingo della stagione: “Giochiamo contro una squadra molto in salute che gioca con un obiettivo importante. Ma noi vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dell’ultima partita, e dobbiamo giocare meglio se vogliamo vincere. Qualcosa la forza degli avversari, qualcosa ci è stato anche tolto, ma è andata così. Dobbiamo migliorare”. Succesivamente Andreazzoli si è concentrato sulla Salernitana e sulle difficoltà nell’incontrare una squadra molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico dell’, Aurelio, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra contro la. In primo luogo l’allenatore ha evidenziato la voglia, sua e di tutti i calciatori, di farenell’ultimo match casalingo della stagione: “Giochiamo contro una squadra molto in salute che gioca con un obiettivo importante. Ma noi vogliamoal nostro pubblico. Siamo un po’ infastiditi dell’ultima partita, e dobbiamo giocare meglio se vogliamo vincere. Qualcosa la forza degli avversari, qualcosa ci è stato anche tolto, ma è andata così. Dobbiamo migliorare”. Succesivamentesi è concentrato sullae sulle difficoltà nell’incontrare una squadra molto ...

