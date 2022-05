Emma Muscat in piedi sul pianoforte. Super sexy ma non sfonda (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Pala Sport di Torino impazzisce per la giovane e sexy Emma Muscat, in gara per Malta ma ex allieva della scuola di Maria De Filippi. Alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, evento musicale di grande successo, la cantante e modella maltese, classe 1999, è sorprendente: indossa un look adatto alla sua età, miniabito argentato e sneakers in tinta, si mette in piedi sul pianoforte e mostra una carica e una silhouette che conquistano gli sguardi dei fan e non solo. Nata e cresciuta sull'isola di malta, Emma Muscat ha un legame speciale con l'Italia: nel 2018 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e ha mancato la finalissima per poco. La 23enne ha conquistato un posto nella prestigiosa competizione internazionale vincendo il Mesc 2022, una gara in cui ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Pala Sport di Torino impazzisce per la giovane e, in gara per Malta ma ex allieva della scuola di Maria De Filippi. Alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, evento musicale di grande successo, la cantante e modella maltese, classe 1999, è sorprendente: indossa un look adatto alla sua età, miniabito argentato e sneakers in tinta, si mette insule mostra una carica e una silhouette che conquistano gli sguardi dei fan e non solo. Nata e cresciuta sull'isola di malta,ha un legame speciale con l'Italia: nel 2018 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e ha mancato la finalissima per poco. La 23enne ha conquistato un posto nella prestigiosa competizione internazionale vincendo il Mesc 2022, una gara in cui ...

