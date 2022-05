Elon Musk ha sospeso l’acquisto di Twitter (Di venerdì 13 maggio 2022) Almeno temporaneamente, ha detto, in attesa che il social network faccia chiarezza sul numero di account falsi e di bot attivi Leggi su ilpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Almeno temporaneamente, ha detto, in attesa che il social network faccia chiarezza sul numero di account falsi e di bot attivi

Advertising

Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - classcnbc : +++#Musk: L'accordo su #Twitter è temporaneamente sospeso per questioni riguardanti il calcolo del numero degli acc… - lellinara : RT @SkyTG24: Il patron di Tesla #ElonMusk ha annunciato con un tweet il congelamento dell'intesa di acquisizione per 44 miliardi di #Twitte… - qn_giorno : Twitter, Elon Musk sospende l'acquisto: sotto accusa i profili fake - Quotidiano Nazionale -