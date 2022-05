Elisabetta Franchi, il giudice del Lavoro: “Condotta illegittima e antisindacale” nell’azienda Betty Blue (Di venerdì 13 maggio 2022) Una settimana di polemiche e poi ora anche una sentenza per quanto di primo grado per l’azienda Betty Blue di Elisabetta Franchi. Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una Condotta illegittima e antisindacale ha stabilito il giudice del Lavoro di Bologna. Il magistrato ha accolto parzialmente un ricorso della Filcams-Cgil contro l’azienda della stilista finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle lavoratrici. La decisione riguarda lettere inviate il 23 e 25 novembre 2021 e l’8 aprile 2022. Non è invece antisindacale, per il giudice, la richiesta di fare straordinari, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Una settimana di polemiche e poi ora anche una sentenza per quanto di primo grado per l’aziendadi. Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è unaha stabilito ildeldi Bologna. Il magistrato ha accolto parzialmente un ricorso della Filcams-Cgil contro l’azienda della stilista finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle lavoratrici. La decisione riguarda lettere inviate il 23 e 25 novembre 2021 e l’8 aprile 2022. Non è invece, per il, la richiesta di fare straordinari, senza ...

Advertising

repubblica : Elisabetta Franchi condannata per condotta anti-sindacale verso le lavoratrici [di Eleonora Capelli] - StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - giovcusumano : RT @marioricciard18: Elisabetta Franchi, la sua azienda condannata per comportamento antisindacale: «Impone sanzioni a chi sciopera» https… - AdriMCMLXI : RT @Moonlightshad1: Anche lei cavalierA della repubblica per meriti, suppongo. Un’onorificenza non si nega proprio a nessuno. -