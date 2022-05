Elena Bonetti e gli Alpini | la ministra renziana zittita delle femministe | vietato dissentire

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tutta la solidarietà maschile al ministroPari Opportunità e della Famiglia,. Alla poverina ieri è stata fatta una domanda semplice -semplice: è d'accordo con l'ideae di alcune donne e agit-prop della sinistra di sospendere per due anni i raduni deglidopo che sparuti gruppi di penne nere avrebbero infastidito in strada alcune donne nell'adunata della settimana scorsa a Rimini? Laè persona assennata, e avrebbe tanto voluto dire quel che si capiva pensa ma non ha osato esprimere: ovverosia che è una macchia per gliche qualcuno di loro, più pieno di alcol che di ormoni, abbia dato noia alle passanti, ma che sarebbe grottesco, ingiusto, disonorevole per l'Italia, vendicativo e isterico, punire ...